"الإقامة المميزة والسجل التجاري".. تصويت ومناقشات مرتقبة تحت قبة "الشورى"

كما ضمّ جدول أعمال المجلس خلال جلستيه هذا الأسبوع عددًا من التقارير المقدمة من لجان مجلس الشورى المتخصصة بشأن مذكرات للتفاهم والتعاون والاتفاقيات مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في عددٍ من المجالات المختلفة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.