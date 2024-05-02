مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يجري عملية "جنف" ناجحة باستخدام الملاحة العصبية للعمود الفقري

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، عملية ناجحة لتقويم انحراف متطور بلغ "64" درجة في العمود الفقري "الجنف"، لشاب عمره "16" سنة، واستخدم الفريق الطبي جهاز الملاحة العصبية Navigation system، الخاص بجراحات العمود الفقري لأول مرة بالمنطقة.
وقال د.هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريض راجع المستشفى وهو يشتكي من انحناء للعمود الفقري منذ سنوات، ثم بدأ يعاني مؤخراً من بعض الأعراض وفور وصوله إلى المستشفى أجريت له حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، التي بينت إصابته بحالة انحراف "جنف" بدرجة الـ"64"، ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات، إذ أخضعت الحالة لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد من البراغي والقضبان المعدنية والطعوم العظمية الصناعية وتثبيت ودمج الفقرات، واستخدمت في العملية أحدث الأجهزة ومنها تقنية الملاحة العصبية للعمود الفقري، التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في انجاحها، ونقل المريض إلى جناح التنويم، وبدأت حالته في التحسن بشكل متسارع بعد خروجه من غرفة العمليات.
وأوضح د.الجهني أن العملية استخدمت فيها تقنية الملاحة العصبية Navigation system، الخاصة بعمليات العمود الفقري بالمنطقة، لأول مرة بمنطقة القصيم، مضيفاً أن أهمية هذه التقنية تعود إلى أن عمليات العمود الفقري تعد من أكثر العمليات الجراحية تعقيداً، وذلك لطبيعة البنية التشريحية المعقدة بمنطقة الظهر والعمود الفقري الأمر الذي يتطلب دقة عالية، وتسهم هذه التقنية بشكل حاسم في جعل عمليات العمود الفقري أكثر أماناً، كما تساعد على خفض خطر المضاعفات، وتقلل الفترة الزمنية التي تستغرقها العملية، وخفض معدلات الألم التي قد يتعرض لها الشخص بعد العملية.