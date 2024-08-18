7737 مدرسة بالرياض تستقبل أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة

انتظم، اليوم الأحد، أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، وسط اكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات لانطلاقة العام الدراسي 1446هـ.
وحظي الطلاب والطالبات باستقبال حافل في مدارسهم، وانتظموا في برنامج الاصطفاف الصباحي؛ لبدء اليوم الدراسي بكل همة وطموح لمستقبل زاهر ومشرق.
وشارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع ومساعدوه عددًا من المدارس والتقوا الكوادر الإدارية والتعليمية والطلاب، ووقفوا على برنامج اليوم الدراسي والخطة العامة للمدارس.
وقال عبدالسلام الثميري المتحدث الرسمي لتعليم الرياض: إن الطلاب انتظموا في أول أيام العام الدراسي الجديد في مدارسهم التي تتجاوز 7737 مدرسة، حيث استهلّوا يومهم ببرنامج الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية، حيث كان في استقبالهم معلموهم ومعلماتهم.
وأشار "الثميري" إلى أن الإدارة تشترك في الحملة الاتصالية لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ التي وضعتها الوزارة التي حملت شعار "واصل شغفك"، من خلال عدد من المواد الاتصالية والإعلامية المتنوعة التي تستهدف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمجتمع التعليمي بشكل عام.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد خصصت هواتف إرشادية لتلقي الاستفسارات من أولياء الأمور والطلاب والرد عليها وفق أوقات محددة من الأحد 14 صفر وحتى الخميس 18 صفر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.