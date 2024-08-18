7737 مدرسة بالرياض تستقبل أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة

وقال عبدالسلام الثميري المتحدث الرسمي لتعليم الرياض: إن الطلاب انتظموا في أول أيام العام الدراسي الجديد في مدارسهم التي تتجاوز 7737 مدرسة، حيث استهلّوا يومهم ببرنامج الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية، حيث كان في استقبالهم معلموهم ومعلماتهم.