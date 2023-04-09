تفادياً لـ"مأساة مؤكدة".. مختص: تهيئة إسكان ضيوف الرحمن المعاقين ضرورة استباقية

وشدّد على ضرورة التهيئة الاستباقية قبل وصول الحاج أو المعتمر أو الزائر من ذوي الاحتياجات إلى مقر إقامته، بحيث يكون موقعه في متناول الإنقاذ؛ كالدور الأرضي والأول كأقصى حد، وحظر وجوده في مستوى أعلى من ذلك لضمان وسهولة إخلائه وسلامته عند الطوارئ.