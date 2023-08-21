"التعليم" تنهي المرحلة الأولى من مشروع التوجيه الصحي للموظفين بالمدارس

وبدأت وزارة التعليم العمل في المشروع وفق خطة زمنية انطلقت خلال العام الدراسي 1444هـ؛ متضمناً حقائب تدريبية في عدد من الموضوعات المتخصصة، كالإسعافات الأولية، والعنف الجسدي والنفسي، والسلوك الصحي، إضافةً إلى آلية التنظيم والمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الصحية، والتعريف بقطاع الرعاية الصحية في المملكة، إلى جانب تطوير قدرات الموجهين الصحيين في إعداد التقارير والتعامل مع نظام "نور".