"دهانات الجزيرة" تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025

شاركت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان وحلول البناء في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في سيتي سكيب 2025 أكبر معرض عقاري في العالم، والذي أقيم خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تأكيداً لالتزام الشركة بدعم القطاع العقاري عبر حلول مبتكرة ومتوافقة مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وخلال مشاركتها، استعرضت "دهانات الجزيرة" مجموعاتها اللونية المتفرّدة التي تعكس توجهات التصميم الحديثة، إلى جانب أحدث الدهانات وحلول البناء المتكاملة التي تلبي احتياجات السوق العقاري، وتساهم في رفع مستوى الجودة في مشاريع البناء والتطوير العمراني.
وشهدت منصة "دهانات الجزيرة" حضوراً لافتاً بفضل تصميمه الذي يجمع بين الجمالية والوظيفية، حيث وفّر للزوّار تجربة ثرية تتضمن شاشات عرض رقمية، ومجسّمات تطبيقية للمنتجات، ومسارات مخصّصة للتعرّف على أحدث الدهانات وحلول البناء التي تُعرف بجودتها واستدامتها، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة التي تقدمها الشركة.
وأكّدت "دهانات الجزيرة" خلال مشاركتها على شِعارها "نبتكر بفن"، من خلال تطوير منتجات صديقة للبيئة، عالية الأداء، وتدعم متطلبات الاستدامة، بما يعزز جودة الحياة ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءة المشاريع السكنية.
أسست «دهانات الجزيرة» في المملكة العربية السعودية عام 1979م، وتعد اليوم من الشركات الرائدة في صناعة الدهانات وحلول البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جميع منتجاتها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية ومتوفرة في أكثر من 1000 صالة عرض. تقدم حلولاً مبتكرة ترتقي بجودة الحياة وتعزز الاستدامة في قطاع البناء، تجسيداً لمفهومها "نبتكر بفن".