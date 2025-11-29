معرض الطيران العام 2025 يختتم فعالياته بـ90 عرضًا جويًا ويحقق رقمًا قياسيًا في "غينيس"

وشهد أكثر من 200 ألف زائر مختلف الأنشطة الحية والتفاعلية، إلى جانب العروض المقامة في مناطق الترفيه، التي شملت أكثر من 90 عرضًا جويًا احترافيًا، بما فيها الاستعراضات الليلية التي أضاءت سماء المعرض، إضافة إلى العروض الثابتة التي تتيح تفاعلًا مباشرًا مع عالم الطيران، والعروض التجارية التي شكّلت منصة أعمال حيوية ضمت أكثر من 150 جهة عارضة قدمت أحدث الابتكارات في قطاع الطيران.