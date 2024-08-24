"التدريب التقني" في جازان تقرر اعتماد العمل والتدريب غدًا "عن بُعد"

أصدرت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة جازان، تنويهًا ذكرت فيه أنه وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تَقرر أن يكون التدريب والعمل ليوم غد الأحد الموافق 21/ 2/ 1446هـ عن بُعد في جميع منشآت التدريب التقني بجازان.
وكان المتحدث باسم الإدارة التعليمية في منطقة جازان، قد أفاد بأنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية؛ فقد تَقرر تحويل الدراسة يوم غد الأحد 21 صفر 1446هـ عن بُعد عبر منصة "مدرستي".
وأوضح المتحدث أن القرار يشمل جميع مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم محافظة صبيا والمدارس التابعة لها.