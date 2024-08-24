"التدريب التقني" في جازان تقرر اعتماد العمل والتدريب غدًا "عن بُعد"

أصدرت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة جازان، تنويهًا ذكرت فيه أنه وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تَقرر أن يكون التدريب والعمل ليوم غد الأحد الموافق 21/ 2/ 1446هـ عن بُعد في جميع منشآت التدريب التقني بجازان.