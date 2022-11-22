بمناسبة الأداء البطولي للأخضر.. "همة طويق" شعارًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وفي التفاصيل، قال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: بمناسبة الأداء البطولي والمشرف لمنتخبنا في بطولة كأس العالم 2022 ولأن تحفيز وتشجيع سيدي ولي العهد كان له الأثر البالغ في نفوس صقورنا الخضر والشعب السعودي قاطبة وهو من وصف همة شعبه بجبل طويق، أعلن اعتماد "همة طويق" شعارًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .