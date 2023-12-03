تدشين منصة "حافظ" لمتابعة الحفّارات وبيانات عدّادات الآبار لضمان استدامة المياه الجوفية

وبيّن أن منصة "حافظ" تهدف إلى الحدّ من حفر الآبار العشوائي، وتطبيق التقنيات الذكية للمحافظة على مصادر المياه المختلفة؛ وذلك من خلال تطبيق نظام المياه ولوائحه التنظيمية، مشيرًا إلى أن المنصة تعتمد على المراقبة الآنية من خلال استقبال بيانات أجهزة تتَبُّع الحفارات، وبيانات العدّادات على الآبار وتحليلها باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة وإنترنت الأشياء "IOT".