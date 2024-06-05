"خلية نحل لا تهدأ".. المنافذ الجمركية تواصل استقبال ورعاية ضيوف الرحمن

وأضافت: أنها هيأت منذ وقت مبكر جميع الإمكانيات لاستقبال ضيوف الرحمن عبر منافذها البرية والبحرية والجوية؛ حيث تتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات عبر المنافذ الجمركية البرية أكثر من 1800 حافلة يوميًّا، كما تُقدم الهيئة خدماتها عبر أكثر من 230 مسارًا مخصصًا للحافلات والسيارات وإنهاء الإجراءات الجمركية، وأكثر من 10 صالات نموذجية عملت الهيئة على تهيئتها بجميع الخدمات، وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، وتُقدم فيها أيضًا الجهات ذات العلاقة خدماتها من خلال أكثر من 290 كاونتر، كما عملت على تسخير جميع الإمكانيات لضمان إحكام الرقابة الجمركية؛ وذلك باستخدام أحدث التقنيات الأمنية، وتوفير أكثر من 500 وسيلة حية في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية.