ما بين الفحم وخدع ألوان الماكياج.. التشكيلية "وجدان الفرحان" تُجسِّد الماضي والحاضر للمرأة فنيًّا في يوم الوطن

وأضافت: "من خلال الفحم وازدهاره في موطني استطعت أن أعبِّر، من خلاله عن نفسي، عن موطني وما يحمل من أصالة، وتراث، وعلو، ونهضة، وقوة، انبثقت بحس مرهف، وأسلوب مميز، ورؤية مختلفة عما يراه الآخرون؛ لتصل للعالم الداخلي والخارجي، واعدة أن تبقى بهذا التألق والصعود حتى تبقى صرحًا يُقتدى به على الدوام". مشيرة إلى أن إبداعها الفني يظهر في العديد من المدارس الفنية، خاصة المدرسة الواقعية الموضوعية.