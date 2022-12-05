مؤسسة الماجد الأهلية تبدأ استقبال طلبات المنح الأول للمشاريع لعام 2023

أعلنت مؤسسة الماجد الأهلية، عن بدء استقبال طلبات المنح الأول للمشاريع لعام 2030؛ وذلك بداية من تاريخ 4/ 12/ 2022 حتى 15/ 12/ 2022؛ حيث تهدف المؤسسة من طرح هذه المشاريع إلى الإحسان في تنفيذ وصية المُوقِف/ الشيخ محمد بن عبدالله بن إبراهيم الماجد -رحمه الله- لتلبية احتياجات المجتمع في المجالات المستهدفة، والمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال تنمية المؤسسة وتطوير العمل المؤسسي وتعظيم منافع المنح.