مؤسسة الماجد الأهلية تبدأ استقبال طلبات المنح الأول للمشاريع لعام 2023

أعلنت مؤسسة الماجد الأهلية، عن بدء استقبال طلبات المنح الأول للمشاريع لعام 2030؛ وذلك بداية من تاريخ 4/ 12/ 2022 حتى 15/ 12/ 2022؛ حيث تهدف المؤسسة من طرح هذه المشاريع إلى الإحسان في تنفيذ وصية المُوقِف/ الشيخ محمد بن عبدالله بن إبراهيم الماجد -رحمه الله- لتلبية احتياجات المجتمع في المجالات المستهدفة، والمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال تنمية المؤسسة وتطوير العمل المؤسسي وتعظيم منافع المنح.
ويأتي منح المشاريع على ثلاثة أنواع كالتالي:
النوع الأول استراتيجي وهي المشاريع التي تزيد قيمتها على 300.000 ريال، وتهدف المؤسسة إلى أن تكون مشاريع مستدامة، ويكون المنح في المصارف التالية: مصرف بناء المساجد كترميم واستكمال المساجد ومصرف الفقراء والمساكين ويتركز على بناء المساكن وترميمها، ومصرف التجهيزات الطبية ويتركز على تجهيز عيادات القلب والكبد وتجهيز المختبرات وعيادات أمراض الدم، ومصرف حفر الآبار والسقيا ويتركز على محطات المياه، وأخيرًا مصرف المدارس الشرعية ويتركز على البرامج التأصيلية وتعليم الزوار والحجاج والكتب التعليمية وبرامج تفعيل طلاب المنح.
أما النوع الثاني من المشاريع فهو عامّ، ويهدف إلى مشاريع بتكلفة أقل من 300.000 ريال، وتكون مشاريع نوعية تأتي ضمن مصرفين: مصرف الفقراء والمساكين، ومصرف حفر الآبار والسقيا، ويشمل مجال التركيز جميع المشاريع المتعلقة بهذه المصرفين.
والنوع الثالث مشاريع إسهام، ويهدف إلى المساهمة مع الشركاء في جزء من المشروع، ويتركز على المصارف التالية: بناء المساجد كالمساهمة في فرش المساجد، ومصرف الفقراء والمساكين كسداد فواتير الكهرباء، ومصرف التجهيزات الطبية ويركز على العمليات منخفضة التكلفة وغسيل الكلى، ومصرف المدارس الشرعية ويركز على كفالة الدورات القرآنية.. لمزيد من المعلومات والتقديم يُرجى زيارة البوابة الإلكترونية: https://almajed.org.sa/