وزارة الإعلام تنُظِّم أيام الماراثون الحضورية من "ميدياثون الحج والعمرة" في مايو المقبل

ويستهدف ميدياثون الحج والعمرة في نسخته لهذا العام مشاركة قطاعات الإعلام والاتصال المؤسسي في الأجهزة الحكومية، ووسائل الإعلام المختلفة، والشركات والمؤسسات الإعلامية المهنية، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، والجهات المتخصصة في الحج والعمرة، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد ومنهم العاملون والممارسون في المجال الإعلامي، والعاملون في مجالات الحج والعمرة، والأكاديميون من كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتسويق وطلبتها، والمبرمجون والمهتمون والمتخصصون بالتقنية، من المواطنين والمقيمين.