مؤسسة العثيم الخيرية تعتمد إنشاء حديقة نموذجية باسم "عبدالمحسن العثيم" بحي الرحاب ببريدة وتتكفل بتأهيلها وفق أسس حديثة

أعلنت مؤسسة العثيم الخيرية، اعتماد تأهيل وتطوير حديقة نموذجية بمدينة بريدة باسم عبدالمحسن بن عبدالله العثيم (يرحمه الله) "حديقة الرحاب سابقًا"، وذلك في إطار تعاونها المستمر مع أمانة منطقة القصيم، تعزيزاً لجهودها في تحسين المشاهد الحضرية بإعادة تأهيل وتطوير عدد من الحدائق والمتنزهات وتحويلها إلى ساحات جاذبة لأهالي الحي ومدينة بريدة عامة, سعياً للوصول إلى مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وثمّن الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس الأمناء الجهود المباركة لأمانة منطقة القصيم للنهوض بالبنية التحتية والتطوير العمراني بالدعم والتوجيه المتواصل من سمو أمير المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، في ظل رعاية حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.
وأشار العثيم إلى أن الحديقة سيتم تأهليها بما يجعلها مقصداً للعائلات لممارسة العديد من الأنشطة والفعاليات وقضاء أوقات ممتعة، بما يدعم الروابط الأسرية والاجتماعية بين سكان الحي، إضافة إلى تمكين الجمعيات الأهلية المختصة من تعزيز أدوارها الاجتماعية وتقديم خدماتها للمستهدفين.
وأشار العثيم إلى العديد من المرافق التي تتضمنها الحديقة، منها موقع لمجلس أهالي حي الرحاب، وحاضنة لأعمال الأسر المنتجة، ومركز لتعليم الطفل المبكر، وألعاب تفاعلية ورياضية للأطفال ذوي الإعاقة، ومضمار للمشي، ومضمار للدراجات الهوائية، ومضمار للمكفوفين.
يذكر أن مؤسسة العثيم الخيرية تولي اهتمامها بالعمل الخيري المستدام وخدمة المجتمع والسعي لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة وتعمل على استدامة النفع وتعظيم الأثر التنموي المنشود.