مؤسسة العثيم الخيرية تعتمد إنشاء حديقة نموذجية باسم "عبدالمحسن العثيم" بحي الرحاب ببريدة وتتكفل بتأهيلها وفق أسس حديثة

وثمّن الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس الأمناء الجهود المباركة لأمانة منطقة القصيم للنهوض بالبنية التحتية والتطوير العمراني بالدعم والتوجيه المتواصل من سمو أمير المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، في ظل رعاية حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.