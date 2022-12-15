"الأمن العام": 3 خطوات لتسجيل ترخيص الأسلحة والذخائر

تستقبل شُرَط المناطق -ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات- طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر، من خلال عدة مراحل.
وأوضح الأمن العام، وفق إنفوجرافيك على حسابه، أن طريقة التسجيل تتضمن:
- حجز موعد عن طريق منصة "أبشر" لأقرب إدارة أو شعبة أسلحة بشُرَط ومحافظات المناطق.
- وإحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة "أبشر" لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.
- ثم إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.
وحدد الأمن العام المطلوب في حال الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون مساءلة؛ بإحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة "أبشر" مشتملًا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.