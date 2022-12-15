"الأمن العام": 3 خطوات لتسجيل ترخيص الأسلحة والذخائر

وحدد الأمن العام المطلوب في حال الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون مساءلة؛ بإحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة "أبشر" مشتملًا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.