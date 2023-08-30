"الأرصاد": أمطار أعلى من المعدل خلال فصل الخريف على هذه المناطق

وفي التفاصيل قال المركز: "تشير التوقُّعات، بمشيئة الله، خلال فصل الخريف، إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة "50-60"% على مناطق: الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتَي الرياض ومكة المكرمة.