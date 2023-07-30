بنك "منشآت" و"كفالة" يقيمان اللقاء السنوي لشركاء النجاح لمنظومة التمويل في المملكة

أقام برنامج ضمان التمويل "كفالة"، اللقاء السنوي لشركاء النجاح، بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستضاف اللقاء الجهات الحكومية الداعمة وجهات التمويل من البنوك التجارية وشركات التمويل؛ بهدف تحفيز جهات التمويل ومشاركة الجهات بأحدث البرامج والمنتجات والوقوف على أبرز التحديات؛ وذلك لتعزيز أوجه التعاون مع البنوك وشركات التمويل والجهات ذات العلاقة؛ لتحفيزهم على تقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبيّنت منظومة بنك المنشآت أن اللقاء سيدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رواد ورائدات الأعمال السعوديين لزيادة عدد المنشآت ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من 21% إلى 35% بحلول 2030 ورفع نسبة التوطين من خلال توفر فرص وظيفية أكثر، مما يسهم في نمو اقتصاد الوطن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأطلق برنامج ضمان التمويل "كفالة" منتج قطاع الاستشارات بدعم من بنك المنشآت وبالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي، ومنتج القطاع الصناعي بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ وذلك لدعم وتوسع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المختلفة.
يُذكر أن بنك المنشآت يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030م.
كما يسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية؛ لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل، عبر شراكات استراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.