"شؤون سُفر الصائمين" تُصدر 540 تصريحًا للجهات الخيرية والأفراد

قال وكيل إدارة شؤون سُفر الصائمين، ضيف الله سعد القرشي، إن إدارة شؤون سُفر الصائمين تعمل على إصدار تصاريح إفطار الصائمين ومتابعتها ميدانيًّا، مبينًا أنها أصدرت 540 تصريحًا موزعة على الجهات الخيرية والأفراد.
وتابع بأنه تم تخصيص المُصلَّى الـ90 (الدور الأرضي) للجمعيات الخيرية، وباقي المواقع في التوسعة السعودية الثانية والتوسعة السعودية الثالثة للأفراد.
وأشار "القرشي" إلى أن التوزيع اليدوي في المطاف والمسعى بجميع أدواره، لافتًا إلى أن هناك آلية جديدة لطباعة التصاريح، وذلك بوضع استيكرات أمنية على التصاريح تجنبًا للتزوير والاستخدام الخاطئ.