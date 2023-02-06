"شؤون سُفر الصائمين" تُصدر 540 تصريحًا للجهات الخيرية والأفراد

قال وكيل إدارة شؤون سُفر الصائمين، ضيف الله سعد القرشي، إن إدارة شؤون سُفر الصائمين تعمل على إصدار تصاريح إفطار الصائمين ومتابعتها ميدانيًّا، مبينًا أنها أصدرت 540 تصريحًا موزعة على الجهات الخيرية والأفراد.