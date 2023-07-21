السعودية تُدشِّن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في باكستان

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مناطق (كراتشي، وماتلى، وكنديارو، وشكاربور) بإقليم السند، و(قلات وخاران) بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، المنفَّذ خلال شهرَيْ يوليو وأغسطس 2023م.