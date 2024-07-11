تدخّل جراحي بمستشفى الملك فهد بالمدينة يُنهي معاناة مريض مع تسريب بالمريء والمعدة
تَمكن فريق طبي متخصص في جراحة السمنة في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، من إنهاء معاناة مواطن في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من تسريب في المريء والمعدة وتجمع صديدي بالرئة ناتج عن عملية تحويل مسار معقدة للسمنة أجريت له خارج المملكة قبل عدة أشهر.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهو يعاني من ضيق في التنفس ونقص الأكسجين.. وبعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تَبين وجود تسريب في المريء والمعدة وتجمع صديدي بالرئة؛ حيث وُضع المريض على جهاز تنفس صناعي للحفاظ على سلامته واستكمال باقي الإجراءات.
وبيّن التجمع الصحي أن الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحي وإزالة تجمع صديدي متحوصل داخل تجويف الصدر بواسطة المنظار، ونُقِل المريض بعدها لجناح الجراحة لاستكمال الإجراءات التداخلية لعلاج التسريب وإجراء منظار علاجي له، تكلل بالنجاح وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.