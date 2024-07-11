تدخّل جراحي بمستشفى الملك فهد بالمدينة يُنهي معاناة مريض مع تسريب بالمريء والمعدة

تَمكن فريق طبي متخصص في جراحة السمنة في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، من إنهاء معاناة مواطن في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من تسريب في المريء والمعدة وتجمع صديدي بالرئة ناتج عن عملية تحويل مسار معقدة للسمنة أجريت له خارج المملكة قبل عدة أشهر.