"شمل".. مبادرة تحقق بيئة نموذجية لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة

وقدّمت مبادرة "شمل" أكثر من مليون خدمة من خلال مراكزها الموزعة على مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام وحماية حقوق الأطفال.