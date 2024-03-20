لخدمة المجتمع البحثي.. جامعة "كاوست" تحتضن 100 عالِم وخبير في المختبرات والمرافق الرئيسية

ويتيح المختبر للباحثين القدرة على عرض العينات بمقياس دقيق يتراوح بين ملليمتر إلى أقل من جزء من عشرة مليار من المتر، كما يضم مجموعة واسعة من تقنيات التصوير والتوصيف المتطورة؛ متميزة "كاوست" بالمختبر الرئيسي لتصنيع النانو؛ للعمل على دعم الأبحاث في مجال الإلكترونيات الدقيقة، والمواد الإلكترونية، وتقنية النانو، والنظم الكهروميكانيكية الصغرى MEMS، والأجهزة الطبية والبصرية التي تتطلب بيئة جسيمات منخفضة الكثافة، كما يوجد في المختبر غرفة أبحاث نظيفة بمساحة 2000 متر مربع مجهزة بالكامل بمجموعة واسعة من أدوات تصنيع النانو المتطورة، مع مختبر لتصنيع الأغشية الرقيقة.