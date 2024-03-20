لخدمة المجتمع البحثي.. جامعة "كاوست" تحتضن 100 عالِم وخبير في المختبرات والمرافق الرئيسية

هيّأت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" 100 عالِم وخبير في المختبرات والمرافق الرئيسة؛ الذين يعملون على تشغيل أحدث الأجهزة البحثية؛ لخدمة المجتمع البحثي من خلال التدريب تنمية للمهارات البحثية؛ حيث تضم الجامعة أعرق المختبرات على مستوى العالم؛ دعماً للأهداف البحثية للجامعة من خلال الجمع بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا من مختلف التخصصات.
وتحرص الجامعة على الاستفادة من الترابط بين العلوم والهندسة لتطوير نهج متعدد التخصصات؛ لمواجهة المشاكل الأساسية والموجهة نحو هدف محدد؛ حيث يقدم مختبر الكيمياء التحليلية تقنيات متقدمة للتحليل الكيميائي المتخصص والاعتيادي، ومجموعة من الخدمات التحليلية عالية الجودة للمجتمع البحثي في الجامعة، فضلاً عن مجموعة واسعة من الأدوات التحليلية المتقدمة؛ فيما ينفرد مختبر العلوم الحيوية بتقديم الجيل القادم من التسلسل الجيني، والمعلومات البيولوجية وعلم البروتينات.
ويجري المختبر الأساسي للعلوم البيولوجية الأبحاث في مجالات علم الجينوم والبروتينات، وقياس التدفق الخلوي "FACS" والتصوير الفائق باستخدام أحدث المعدات والطرق التحليلية المتطورة، وإتاحة الوصول إلى أحدث عمليات التحليل الجيني وتصنيع المواد الخلوية، فضلاً عن تحديد وتوصيف البروتين، كما أن لدى "كاوست" خبرات متميزة في العمليات البحرية وتقنيات علوم البحار والتجارب المخبرية تحت الماء من خلال مختبر الموارد الساحلية والبحرية؛ الذي يقدم الدعم التقني في العمليات البحرية، وتقنيات علوم البحار والتجارب المخبرية تحت الماء.
ويضم مختبر الموارد الساحلية والبحرية، معدات وخبرات كبيرة في مجال الرحلات البحثية البحرية، وتجارب الغوص وأخذ العينات، والاحتياجات البحثية الأخرى في البيئات البحرية والساحلية، حيث يمتلك مجموعة من القوارب الصغيرة وسفينة أبحاث متكاملة ومرافق متطورة لعمل التجارب المخبرية تحت الماء والمحاكاة المائية.
وتمتلك الجامعة لخدمة مسيرة العمل البحثي المختبر الرئيسي للمستنبتات الزجاجية الذي تبلغ مساحته 1600 متر؛ كمرفق أبحاث لتعزيز الابتكار الزراعي؛ بدعم كافة أبحاث النبات التي تجريها الجامعة، ويحتوي على مستنبت زجاجي رئيسي وغرف إنبات خاصة ملحقة يمكن ضبط مناخها، إلى جانب إتاحته للباحثين مراقبة ودراسة نمو النبات باستخدام غرف الإنبات المتخصصة والمعدات الزراعية المبتكرة.
وتقوم "كاوست" من خلال المختبر المركزي للتصوير والتوصيف؛ كمختبر متخصص في التحليل الطيفي والتصوير المجهري للمواد والعينات البيولوجية وأبحاث الأجهزة؛ بالتعرف على بنية وتركيب العينات باستخدام التحليل الطيفي والتصوير المجهري؛ حيث يشمل هذا المختبر مرافق للمجهر الإلكتروني، والتصوير بالرنين المغناطيسي النووي، والخصائص الفيزيائية وعلم الأسطح، والمجهر الضوئي.
ويتيح المختبر للباحثين القدرة على عرض العينات بمقياس دقيق يتراوح بين ملليمتر إلى أقل من جزء من عشرة مليار من المتر، كما يضم مجموعة واسعة من تقنيات التصوير والتوصيف المتطورة؛ متميزة "كاوست" بالمختبر الرئيسي لتصنيع النانو؛ للعمل على دعم الأبحاث في مجال الإلكترونيات الدقيقة، والمواد الإلكترونية، وتقنية النانو، والنظم الكهروميكانيكية الصغرى MEMS، والأجهزة الطبية والبصرية التي تتطلب بيئة جسيمات منخفضة الكثافة، كما يوجد في المختبر غرفة أبحاث نظيفة بمساحة 2000 متر مربع مجهزة بالكامل بمجموعة واسعة من أدوات تصنيع النانو المتطورة، مع مختبر لتصنيع الأغشية الرقيقة.
وتوفر الجامعة عبر المختبر الرئيسي للحوسبة الفائقة؛ لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وشركائها خدمات الحوسبة عالية الأداء، ويشتمل المختبر على أحدث الأنظمة الحاسوبية القوية، حيث يضم الحاسوب الخارق شاهين (Cray XC40)، حيث يعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط، ويركز المختبر على تطبيق الحلول باستخدام أحدث النظم والمنهجيات وتقديم حوسبة عالية الأداء بطراز عالمي لتحفيز ودعم الأبحاث والتطوير.
وتمكنت الجامعة بوجود مختبر التصوير العلمي من مساعدة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على استكشاف وتحليل وعرض كميات هائلة من بيانات الأبحاث الرئيسية، ويتمتع العاملون في مختبر التصوير العلمي بخبرة كبيرة في مجالات التحليل والعرض المرئي للبيانات، وهما عنصران أساسيان في الأبحاث العلمية، حيث تمكّن الباحثين من تقييم نتائج أبحاثهم وطرح أسئلة جديدة يمكن أن تؤدي إلى اكتشافات جديدة.
وتدعم "كاوست" تصميم وتصنيع الأدوات والمعدات الخاصة بالتجارب العلمية؛ وذلك من خلال الورش المركزية التي تقوم بعمليات التصميم المتقدمة للأجهزة والمعدات وتصنيع الأدوات الخاصة بتجارب علماء وباحثي الجامعة وشركائها الصناعيين، وتتميز هذه الورش المركزية بموظفيها المتخصصين في الهندسة والتصميم باستخدام البرمجيات الحاسوبية بنظام CAD، والتقنيات الميكانيكية المتقدمة لتصنيع الزجاج، واللحام، والنجارة، والإلكترونيات وأجهزة القياس.