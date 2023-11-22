كمجال رائد وواعد.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لطب الجينوم 2023 في الرياض

انطلقت اليوم بالعاصمة الرياض، أعمال المؤتمر الدولي لطب الجينوم 2023، الذي ينظّمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بقاعة الملك سلمان للمؤتمرات ممثلًا في مركز طب الجينوم، ويستمر ليومين، تحت شعار "الجينوم يمهد الطريق للطب الشخصي"؛ لتسليط الضوء على تطبيقاته المتقدمة في الرعاية الصحية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن التفعيل؛ وذلك بمشاركة أكثر من ١٥ متحدثًا محليًّا ودوليًّا من ١٥ دولة، وأكثر من ٢٥٠ مشاركًا.