بدء التسجيل في برنامج "طيبة ثون" لاكتشاف ورعاية الموهوبين بجامعة طيبة

بدأت جامعة طيبة التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج اكتشاف ورعاية الموهوبين "طيبة ثون" الذي يعدّ برنامجًا متكاملًا لاكتشاف الطلبة الموهوبين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتصنيفهم علميًا، ورعايتهم من خلال معسكرات تدريبية متخصصة.
وأوضحت الجامعة أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة تنافسية محفّزة تُسهم في استكشاف القدرات الإبداعية لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم عبر برامج تدريبية نوعية، وشراكات مؤسسية، وفرص داعمة لتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية ذات قيمة، وتطوير مهارات المشاركين في مجال ريادة الأعمال، وعقد جلسات إرشادية للموهوبين مع خبراء ومتخصصين في مجالات البرنامج، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل وعقد الشراكات مع رواد الأعمال.
ويشمل برنامج "طيبة ثون" ثلاثة مسارات رئيسة للمشاريع، تتضمن مسار العلوم والحياة وصحة الإنسان، ومسار الثقافة والفنون الإبداعية، ومسار الطاقة والصناعة والتقنيات الحديثة، فيما يتضمن البرنامج عقد 6 مراحل بدءًا بمرحلة التقديم التي تستمر لأسبوعين، تليها مرحلة تصنيف المشروعات المقدمة، ثم مرحلة تنفيذ المعسكرات التدريبية، ومرحلة التطوير، قبل عقد مرحلة تقييم المشاريع المشاركة، وانتهاءً بالحفل الختامي الذي سيشهد تكريم الطلبة والفرق الفائزة بالجوائز المخصصة لمسارات البرنامج.
ودعت الجامعة الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة في البرنامج إلى الاطلاع على شروط ومعايير المشاركة، وتسجيل بياناتهم عبر الرابط المخصص: https://taibahthon.com/.