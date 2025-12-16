بدء التسجيل في برنامج "طيبة ثون" لاكتشاف ورعاية الموهوبين بجامعة طيبة

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة تنافسية محفّزة تُسهم في استكشاف القدرات الإبداعية لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم عبر برامج تدريبية نوعية، وشراكات مؤسسية، وفرص داعمة لتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية ذات قيمة، وتطوير مهارات المشاركين في مجال ريادة الأعمال، وعقد جلسات إرشادية للموهوبين مع خبراء ومتخصصين في مجالات البرنامج، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل وعقد الشراكات مع رواد الأعمال.