"أمانة الشرقية" ترصد 118 مخالفة وإنذارًا للورش الصناعية بالدمام بسبب المواد الضارة

رصدت أمانة المنطقة الشرقية، عددًا من المخالفات والإنذارات في "ورش المناطق الصناعية" بالدمام، ضمن الزيارات الميدانية التفتيشية التي تطلقها الأمانة لمنع تصريف أي نفايات سائلة كيمائية عبر شبكات تصريف مياه الأمطار؛ بهدف الحد من التلوث البيئي والمحافظة على سلامة البيئة البحرية.
وسجلت الزيارات الميدانية التي بلغت 271 زيارة، وبدأت من شهر يوليو الماضي حتى الآن، 61 مخالفة في عدد من "الورش الصناعية"، إضافة إلى تسجيل 57 إنذارًا لمخالفتها التعليمات والتحذيرات التي أعلنت عنها الأمانة مؤخرًا، خلال حملتها التوعوية الأولى تحت عنوان "مخاطر سكب الزيوت في شبكات تصريف الأمطار"، والتي استهدفت عددًا من الورش الصناعية في كل من صناعية "دله" و"صناعية "الخضرية" بمدينة الدمام.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد نفّذت حملة توعوية للتعريف بمخاطر العبث بالبيئة من خلال توعية العاملين في الورش الصناعية حول مخاطر الزيوت والمواد الكيميائية في شبكات تصريف مياه الأمطار، والآثار الناجمة عن ذلك وخطر هذه المواد على بيئة الحياة البحرية وتأثيرها على الكائنات البحرية.. شارك خلالها 100 متطوع ومتطوعة ضمن خطط المشاركة المجتمعية ودور الفِرَق التطوعية في تفعيل الدور التوعوي للفئات المستهدفة؛ حيث تم زيارة أكثر من 800 ورشة صناعية بالمواقع المستهدفة وتوزيع عدد من المطويات التوعوية التي تتضمن المعلومات والتعليمات والتحذيرات المتعلقة بهذا الشأن التي تسهم في تثقيف العاملين في المنشآت المستهدفة ونشر التوعية للحفاظ على سلامة البيئة، والتعريف بكون عملية سكب الزيوت والمواد الكيمائية مخالفةٌ تستوجب المحاسبة القانونية والغرامات المالية.