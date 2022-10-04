"أمانة الشرقية" ترصد 118 مخالفة وإنذارًا للورش الصناعية بالدمام بسبب المواد الضارة

وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد نفّذت حملة توعوية للتعريف بمخاطر العبث بالبيئة من خلال توعية العاملين في الورش الصناعية حول مخاطر الزيوت والمواد الكيميائية في شبكات تصريف مياه الأمطار، والآثار الناجمة عن ذلك وخطر هذه المواد على بيئة الحياة البحرية وتأثيرها على الكائنات البحرية.. شارك خلالها 100 متطوع ومتطوعة ضمن خطط المشاركة المجتمعية ودور الفِرَق التطوعية في تفعيل الدور التوعوي للفئات المستهدفة؛ حيث تم زيارة أكثر من 800 ورشة صناعية بالمواقع المستهدفة وتوزيع عدد من المطويات التوعوية التي تتضمن المعلومات والتعليمات والتحذيرات المتعلقة بهذا الشأن التي تسهم في تثقيف العاملين في المنشآت المستهدفة ونشر التوعية للحفاظ على سلامة البيئة، والتعريف بكون عملية سكب الزيوت والمواد الكيمائية مخالفةٌ تستوجب المحاسبة القانونية والغرامات المالية.