بحجم 50 مليون ريال.. صندوق سلفة يُطرح من خلال التقنيات المالية

من خلال هذا الصندوق، ستقوم شركة "سلفة" من خلال تطبيقها الذكي، بتمويل مبالغ هذا الصندوق للأفراد كتمويل مالي طارئ وسريع يبدأ من 1000 ريال حتى 5000 ريال وبفترات سداد مختلفة تبدأ من شهر وتصل حتى 12 شهرًا. حيث تعمل سلفة من خلال تطبيقها ومن خلال الأدوات التقنية الذكية على تقييم منح الائتمان والمخاطر وتسريع عملية التمويل لمنح العملاء تجربة فريدة من نوعها وبطريقة سهلة وممتعة. وتعتبر سلفة شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي لتقديم التمويل الاستهلاكي المصغر للأفراد.