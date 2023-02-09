بحجم 50 مليون ريال.. صندوق سلفة يُطرح من خلال التقنيات المالية

بالتعاون بين تطبيق التقنية المالية "سلفة" وشركة "الوطنية المالية"، تم طرح باكورة الصناديق الاستثمارية، وهو صندوق تمويلي غير مباشر حجمه 50 مليون ريال، ويستهدف تمويل الأفراد وبتوزيعات ربعية.
من خلال هذا الصندوق، ستقوم شركة "سلفة" من خلال تطبيقها الذكي، بتمويل مبالغ هذا الصندوق للأفراد كتمويل مالي طارئ وسريع يبدأ من 1000 ريال حتى 5000 ريال وبفترات سداد مختلفة تبدأ من شهر وتصل حتى 12 شهرًا. حيث تعمل سلفة من خلال تطبيقها ومن خلال الأدوات التقنية الذكية على تقييم منح الائتمان والمخاطر وتسريع عملية التمويل لمنح العملاء تجربة فريدة من نوعها وبطريقة سهلة وممتعة. وتعتبر سلفة شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي لتقديم التمويل الاستهلاكي المصغر للأفراد.
ولتسهيل عملية الاكتتاب في هذا الصندوق، تم طرح صندوق "سلفة" للتمويل غير المباشر من خلال منصة "عوائد" المالية، أمام المستثمرين الأفراد والمؤهلين والشركات؛ لتمكينهم من بدء الاكتتاب بمبالغ تبدأ من 1000 ريال وبطريقة إلكترونية وبخطوات سهلة وسريعة وتوزيعات ربعية خلال مدة الصندوق البالغة 24 شهرًا وفق الشروط والأحكام.
وفي حديث مع "يزيد الطويل" الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "سلفة": نجحت "سلفة" في العمل بشكل مغاير ومختلف لخلق تطوير للمنتجات التمويلية من خلال التقنيات المستخدمة التي تواكب التطور السريع لأسواق التكنولوجيا المالية عالميًّا؛ وذلك لبناء قيم جديدة للمستهلك، والتي من أهمها بناء الاستقلال المالي للأفراد والتماشي مع تغيرات أسواق التمويل المتقدمة لنتمكن من المساهمة بشكل خاص في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي وتحسين الخدمات المالية.
مع العلم أن هذا الصندوق يدار من قِبَل شركة "الوطنية المالية" المتميزة بخبراتها السعودية، ذات المعرفة العميقة بالسوق السعودي وأفضلها في مجال الاستثمار وإدارة الأصول والمشورة بما يتوافق مع تشريعات هيئة سوق المال ومتطلباتها واستراتيجيتها العامة.