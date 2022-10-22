"تطوير مكة": استخدام الدرون والذكاء الاصطناعي بمسوحات تشجير محمية الإمام سعود

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة، ضمن مبادرة "أخضر مكة"، وبالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن استخدام الدرون وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمنظومة الروبوتية، في أعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز؛ تمهيدًا لبدء أعمال التشجير والزراعة بها.
وأضافت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، أن العمل يتضمن إعادة تأهيل وزراعة الأراضي المتدهورة وعمل المسوحات الميدانية للمواقع المستهدفة، باستخدام طائرات الدرون؛ تمهيدًا لبدء عملية غرس البذور وأعمال السقاية والمتابعة، عبر منظومة أرضية متكاملة تم تطويرها بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة.