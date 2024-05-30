قبول أول دفعة للطالبات لدراسة الجيولوجيا في كلية علوم الأرض بجامعة المؤسس

أعلن عميدُ كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور بدر بن عبده حكمي، اليوم الخميس؛ قبولَ أول دفعة للطالبات لدراسة الجيولوجيا لمرحلة البكالوريوس في العام الدراسي المقبل 1446هـ.
وتقبل الطالبات خلال فترة القبول التي تعلنها الجامعة للالتحاق بالدراسة بمبنى الكلية الرئيس بداية من العام الدراسي المقبل 1446هـ.
وقال الدكتور "بدر" في كلمة ألقاها خلال رعايته الحفل الختامي للعام الدراسي الجاري: إن كلية علوم الأرض وبدعم من الإدارة العليا، أكملت استعدادات استقبال الطالبات في الكلية؛ حيث تمّ تكليف أول وكيلة لشطر الطالبات بالكلية.
وكذلك نقل عدد من الموظفات الإداريات إلى الكلية؛ لمتابعة الطالبات وتهيئتهنّ ومتابعة حالتهنّ الدراسية خلال دراستهنّ في الكلية، وتقديم كل ما يحتجْنَ إليه من دعم ومساندة طيلة فترة دراستهنّ بالكلية؛ لتخريج جيولوجيات متميزات في علوم الأرض.
وأشار إلى أنّ قبول الطالبات ودراستهنّ ستكون في تخصصات الكلية المختلفة.
يذكر أن عميد الكلية قد رعى الحفلَ الختامي للعام الدراسي 1445هـ؛ لتكريم عدد من الطلاب المتفوقين في الكلية، والمتميزين في الأنشطة الطلابية، كما كرم الحفل عددًا من المتقاعدين والموظفين المتميزين خلال العام الجاري.