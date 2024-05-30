قبول أول دفعة للطالبات لدراسة الجيولوجيا في كلية علوم الأرض بجامعة المؤسس

يذكر أن عميد الكلية قد رعى الحفلَ الختامي للعام الدراسي 1445هـ؛ لتكريم عدد من الطلاب المتفوقين في الكلية، والمتميزين في الأنشطة الطلابية، كما كرم الحفل عددًا من المتقاعدين والموظفين المتميزين خلال العام الجاري.