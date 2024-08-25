وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الإثنين للرجال في المدينة الطبية بجامعة القصيم، فيما تقدّم الخدمة يوم الثلاثاء في جامعة القصيم لمدة يوم واحد لكل منهما، وللنساء في ثانوية أبا الورود للبنات بمحافظة الأسياح لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مستشفى الرس العام لمدة يوم واحد.