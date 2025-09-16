لضمان جودة الخدمات وسلامة المجتمع .. "البلديات" تُحدث تنظيمات تشغيل المنشآت البيطرية

أوضحت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تشمل تركيب كاميرات مراقبة، وتوفير الدفع الإلكتروني، وتثبيت رمز QR على واجهة المنشأة، إضافة إلى تطبيق معايير النظافة العامة والتعامل الآمن مع النفايات البيطرية، مؤكدة أن هذه الاشتراطات إلزامية لجميع المنشآت البيطرية، وأن الالتزام بها شرط أساسي لاستمرار النشاط أو تجديد التراخيص، مع خضوع المخالفين للإجراءات النظامية.