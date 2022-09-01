"ساما": ازدياد القروض العقارية للأفراد والشركات

كشف تقرير البنك المركزي السعودي "ساما"، عن تسجيل أكثر من 29,788 مليار ريال، كقروض عقارية للأفراد والشركات في آخر 90 يومًا "مايو، يونيو، يوليو"، بنسبة ارتفاع تجاوزت 9%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بـ 27,247 مليار ريال.
ويشهد سوق القروض العقارية نموًا مدفوعًا بازدياد الطلب على المُنتجات السكنية بجميع أنواعها، مُقارنة بين فترتين في 2022 و2021.
وأظهر التقرير خلال الفترة نفسها زيادة القروض العقارية 37,187 ألف عقد تمويلي، بنسبة ارتفاع تصل لـ 2,3% في 2022، مُقارنة بعام 2021، والتي بلغ إجمالي القروض بها 36,334 ألف عقد تمويلي.
وحسب تقرير "ساما" سجلت القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية نموًا تخطى حاجز الـ 9% يعكس النمو المُطّرد للسوق العقاري السعودي، والذي حافظ على مستوى متوازن بين العرض والطلب، من خلال التدشينات المُستمرة للمشروعات السكنية ذات الحلول والخيارات المُتنوّعة.
وعزا مراقبون هذا النمو في القروض العقارية للتنوّع الموجود بالمنتجات السكنية، سواء البناء الذاتي أو مشروعات القطاع الخاص أو الوحدات الجاهزة من السوق وغيرها وهي من العوامل الرئيسية التي ساهمت بارتفاع الطلب على القروض العقارية، بالإضافة إلى أنها خيارات إسكانية تمنح المستفيد أريحية أكبر في الاختيار المناسب.
وقال مختصون: إن صدور فواتير المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء زاد من المعروض العقاري مما شكّل عاملاً إضافيًا يدفع الطلب على القروض العقارية المُقدمة من المصارف للارتفاع أكثر.