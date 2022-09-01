"ساما": ازدياد القروض العقارية للأفراد والشركات

وعزا مراقبون هذا النمو في القروض العقارية للتنوّع الموجود بالمنتجات السكنية، سواء البناء الذاتي أو مشروعات القطاع الخاص أو الوحدات الجاهزة من السوق وغيرها وهي من العوامل الرئيسية التي ساهمت بارتفاع الطلب على القروض العقارية، بالإضافة إلى أنها خيارات إسكانية تمنح المستفيد أريحية أكبر في الاختيار المناسب.