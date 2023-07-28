القصيم تُطلق مهرجان العنب في نسخته العاشرة.. الإثنين المقبل

وأكّدت الأمانة أنه جرى استكمال جميع الاستعدادات لتجهيز موقع المهرجان الذي يضم عديداً من الفعاليات المختلفة والمتنوعة لتسويق ما يزيد على 200 ألف طن من فاكهة العنب، من إنتاج أكثر من 50 مزرعة بمركز البساتين، مفيدة بأن المهرجان سيعزّز الحراك الاقتصادي في المنطقة، التي تُعد منصة مهمة للمستثمرين، وتفتح نوافذ تسويقية تسهم في زيادة حجم المبيعات والتسويق.