مبادرات فاعلة للجامعة الإسلامية.. 225 ألف وجبة إفطار وسحور ورحلات عمرة

وضمّت المبادرات التي نفّذتها الجامعة خلال شهر رمضان مبادرة "إفطار وسحور طلاب الجامعة الإسلامية" التي تعدّ إحدى أكبر موائد الإفطار الرمضاني في المدينة المنوّرة لطلاب الجامعة من مختلف الجنسيات، وتمّ خلالها توزيع أكثر من 225 ألف وجبة خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، وتوزعت بين 105 آلاف وجبة إفطار تمّ توفيرها للطلاب في موائد الإفطار في الحرم الجامعي، إضافة إلى أكثر من 70 ألف وجبة سحور، وأكثر من 51 ألف وجبة إفطار وسحور تمّ توزيعها على الطلبة في الوحدات السكنية الخارجية عبر فريق عمل المتطوعين من منسوبي وطلاب الجامعة.