برنامج "سوق العمل" يناقش مستقبل قطاع الموارد البشرية والاستقدام

وتتناول فقرة الحدث مستقبل قطاع الموارد البشرية والاستقدام، وتستضيف الفقرة كلًّا من: مستشار الموارد البشرية صالح العنزي، والكاتب المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش؛ حيث يسلطان الضوء على أثر التحول الاقتصادي على القطاع من خلال مبادرات برنامج تنمية الموارد البشرية، وأهمية التنوع في سوق العمل، بالإضافة إلى الموازنة بين التوطين والعمالة الأجنبية، ودور التقنيات الحديثة في تسريع رتم النمو في القطاع.