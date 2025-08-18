طقس اليوم .. الأرصاد : الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة؛ تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية ونجران، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الساحلي الواصل لجازان.