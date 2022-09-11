محليات

قيمته تتجاوز 58 مليوناً.. تعثر مبنى كلية التربية بصبيا يثير استياء الأهالي

مطالبات للتعليم وجامعة جازان بتسريع عملية الافتتاح لسد حاجة الطالبات
مبنى كلية التربية
مبنى كلية التربية
محمد المواسي

طالب أهالي محافظة صبيا والقرى المجاورة، وزارة التعليم وجامعة جازان، بتسريع عملية افتتاح مبنى كلية التربية شمال المحافظة؛ نظرًا لحاجة الطالبات إلى هذا المبنى الحديث.

وبدأ العمل بالمشروع منذ عام 1435 دون أن ينتهي أو يتم افتتاحه على الرغم من أن ميزانية المشروع تجاوزت 58 مليوناً، وفق لوحة كانت مثبتة أمام المبنى ثم أزيلت لاحقاً.

وتعد محافظة صبيا أكبر المحافظات وفقاً للتعداد السكاني وتحوي كلية قديمة أنشئت قبل عقود، وصدرت عن طالباتها الكثير من الشكاوى خلال سنوات سابقة بسبب المبنى.

من جهتها، تواصلت "سبق" مع المتحدث باسم جامعة جازان حول سبب التعثر وموعد الافتتاح، لكنه لم يرد منذ قرابة الأسبوع.

جازان
جامعة جازان
مبنى كلية التربية

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