قيمته تتجاوز 58 مليوناً.. تعثر مبنى كلية التربية بصبيا يثير استياء الأهالي

وبدأ العمل بالمشروع منذ عام 1435 دون أن ينتهي أو يتم افتتاحه على الرغم من أن ميزانية المشروع تجاوزت 58 مليوناً، وفق لوحة كانت مثبتة أمام المبنى ثم أزيلت لاحقاً.