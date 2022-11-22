"الجاسر" يرأس الوفد السعودي في أعمال اجتماع الدورة الثانية للجنة السعودية السنغافورية

وشارك المهندس صالح بن ناصر الجاسر في جلسة حوارية لاتحاد الغرف التجارية بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص في البلدين، أكد خلالها أهمية دور القطاع الخاص بصفته ممكنًا رئيسيًّا لتنمية الاقتصاد والتجارة البينية؛ مشيرًا إلى عدد من قصص النجاح؛ وذلك من خلال تواجد عدد من الشركات السعودية والسنغافورية في البلدين.