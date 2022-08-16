مقطع نال الإعجاب.. إعادة أسماك الناجل إلى بحر القنفذة تقود مواطناً للتكريم

ودعا "الخليف" الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدّد لحظر صيد تلك الأسماك الذي بدأ من 1 أبريل الماضي ولمدة شهرين، مشيراً إلى أن الهدف من الحظر هو إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.