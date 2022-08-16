مقطع نال الإعجاب.. إعادة أسماك الناجل إلى بحر القنفذة تقود مواطناً للتكريم
كرّم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المواطن وائل عيدروس مديني؛ من محافظة القنفذة، وذلك لإعادته أسماك ناجل بأحجام كبيرة إلى البحر؛ وهي الأسماك المقيّدة بنظام حظر صيد السمك.
وتسلّم "مديني"، اليوم الثلاثاء، درعاً وشهادة شكر من نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله محمد الخليف؛ لتفاعله الإيجابي ووعيه البيئي وتقيده بأنظمة وقوانين الصيد بالمنطقة، حيث أعاد أسماك ناجل بأحجام كبيرة الى البحر تم صيدها بشكلٍ عرضي في محافظة القنفذة أثناء فترة حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر.
وكان المواطن "مديني" قد وثّق إعادة الأسماك الى البحر عبر مقطع تم تداوله، في حينها، وحقق مشاهدات عديدة ونال الإعجاب.
ودعا "الخليف" الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدّد لحظر صيد تلك الأسماك الذي بدأ من 1 أبريل الماضي ولمدة شهرين، مشيراً إلى أن الهدف من الحظر هو إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.
وأشاد بوعي الصيادين الكبير وإدراكهم أهمية حماية البيئة في المنطقة، داعياً الجميع أن يحذوا حذو هذا المواطن في حرصه على التقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد بالمملكة؛ للمحافظة على استدامة الثروات الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.