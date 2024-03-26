ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة بالعراق "عمار الحكيم"

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، أمس، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق "عمار الحكيم".
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
ومن جهة أخرى، استقبل ولي العهد في جدة أمس، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي النائب مايكل روجرز، وعضو لجنة القوات المسلحة النائب آدم سميث، وعضو لجنة القوات المسلحة النائب سالود كارباجال، وعضو لجنة القوات المسلحة النائب فيرونيكا اسكوبار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال: الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.
فيما حضره من الجانب الأمريكي: نائب السفير الأمريكي لدى المملكة السيدة أليسون ديلورث، والملحق العسكري بالسفارة الأمريكية لدى المملكة العميد جنرال ريتشارد جي كويرك.