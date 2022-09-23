تزامنًا مع يوم الوطن.."فيصل بن سلمان" يطلق صندوق التأمين الصحي لوقف الشفاء

وتهدف الاتفاقيات المبرمة بين الوقف والهيئة العامة للأوقاف، والمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، وشركة الراجحي المالية، إلى إطلاق صندوق وقفي بقيمة 200 مليون ريال لإصدار بطاقات تأمينية توفر احتياجات المستفيدين المتعددة، فيما سيعمل الوقف على إيجاد منتجات نوعية ومستدامة، تكفل تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في الوقت المناسب وبجودة عالية للمستفيدين منه من المرضى المحتاجين المجاورين في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.