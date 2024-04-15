القوات الجوية تُشارك في التمرين الجوي المختلط "علَم الصحراء" بالإمارات

وأكد قائد القوات الجوية أن التمرين الجوي المختلط "علَم الصحراء" يُعد من التمارين المهمة في المنطقة، مشيرًا إلى أن القوات الجوية ستشارك في التمرين بمنظومة «ف - 15 إس أي» بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، حيث تهدف من هذه المشاركة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع القوات المشاركة.