أمانة الرياض تشارك كشريك داعم في منتدى المشاريع المستقبلية 2025

تشارك أمانة منطقة الرياض كشريك داعم في منتدى المشاريع المستقبلية (FPF 2025)، الذي يُقام خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويستعرض جناح الأمانة أبرز مشاريعها الحالية والمستقبلية، إلى جانب التصاميم المعمارية لعدد من المشاريع النوعية، كما يسلط الضوء على منصة "كفو" للتأهيل المسبق للمقاولين.
ويتضمن المنتدى فعاليات متعددة، من بينها مؤتمر تمويل المقاولين، ومبادرة "مقاول لمقاول" لتعزيز التعاون بين شركات المقاولات، إضافة إلى المهرجان الوطني للبناء المخصص لطلاب الجامعات من خلال مسابقات هندسية تطبيقية، إلى جانب ورش عمل متخصصة في مجالات البناء والتشييد والتخطيط الحضري والتمويل.
ويُتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 19 ألف زائر ومشارك، مع استعراض ما يزيد على 21 ألف مشروع تتجاوز قيمتها التقديرية 3 تريليونات ريال، وذلك بمشاركة أكثر من 214 جهة محلية ودولية.
وأكدت أمانة منطقة الرياض أن مشاركتها تأتي في إطار التزامها بتعزيز الشراكات الفاعلة، وتقديم خدمات بلدية عالية الجودة، والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.