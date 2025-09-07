أمانة الرياض تشارك كشريك داعم في منتدى المشاريع المستقبلية 2025

ويتضمن المنتدى فعاليات متعددة، من بينها مؤتمر تمويل المقاولين، ومبادرة "مقاول لمقاول" لتعزيز التعاون بين شركات المقاولات، إضافة إلى المهرجان الوطني للبناء المخصص لطلاب الجامعات من خلال مسابقات هندسية تطبيقية، إلى جانب ورش عمل متخصصة في مجالات البناء والتشييد والتخطيط الحضري والتمويل.