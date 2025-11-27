"التخصصي" يجمع خبراء العالم في قمّة الجراحة الروبوتية بالرياض

يستضيف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض "قمّة التعاون في الجراحة الروبوتية"، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الخبرات، وتطوير الممارسات الجراحية المتقدمة، والمساهمة في النقاش العالمي حول مستقبل الجراحات الروبوتية.
وتقدّم القمّة برنامجًا علميًا واسعًا يشمل جراحات القولون والمستقيم، والجهاز الهضمي العلوي، وترميم جدار البطن، وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، وزراعة الأعضاء، وجراحات السمنة، إضافة إلى محاضرات علمية وجلسات نقاش متخصصة في التعليم الجراحي، والسلامة، والتدريب، والجراحات الحادة، والابتكار الإجرائي، والجراحات المباشرة.
كما تسلّط القمّة الضوء على تقنيات متقدمة تُعيد تشكيل مستقبل الجراحة، منها: الجراحة عبر الفتحات الطبيعية، والروبوت أحادي المنفذ، وإجراءات ويبل الروبوتية لعلاج أمراض البنكرياس، والمواءمة المغناطيسية للمفاغرات لتسهيل التئام الأنسجة، إلى جانب دمج التطبيقات الذكية في الممارسة الجراحية.
وتجمع القمّة طيفًا واسعًا من المهنيين، من بينهم رؤساء الأقسام الجراحية، والجرّاحون المتخصصون، والأطباء المقيمون، والمطورون في تقنيات الذكاء الاصطناعي الصحي، وقادة المنشآت الصحية، وصنّاع السياسات، ما يجعل منها منصة دولية لإعادة صياغة مستقبل غرف العمليات، وتعزيز الابتكار الجراحي عالميًا.
ويواصل "التخصصي" دوره الرائد في دعم منظومة الجراحات الروبوتية في المملكة، بما يعكس رؤيته بأن يكون الخيار الأمثل لكل مريض في الرعاية الصحية التخصصية، من خلال تطوير القدرات الجراحية، وتحسين نتائج المرضى، ورفع جودة الخدمات الصحية.
يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنّف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والـ15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، كما اعتُبر العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والمنطقة، وفق تصنيف "براند فاينانس" لعام 2024، إضافة إلى إدراجه في قوائم مجلة "نيوزويك" لأفضل مستشفيات العالم في الأعوام 2025 و2026.