"تعليم الرياض" تنظم ورشة عمل "الاتصال المؤسسي.. واقع وتجارب"

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الأربعاء، ورشة عمل بعنوان: "الاتصال المؤسسي بتعليم الرياض.. واقع وتجارب".
يأتي ذلك برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، ورؤساء أقسام الاتصال المؤسسي في إدارات التعليم بمحافظات بالرياض.
وقال المتحدث الإعلامي الرسمي للإدارة عبدالسلام الثميري: إن الورشة تهدف إلى التأكيد على رسالة الإدارة وأهدافها، وإبراز مبادراتها وأنشطتها وإنجازاتها.
وذلك بما يعزز صورتها الذهنية لدى الجمهور المستهدف وتوطيد علاقاتها مع المستفيدين والجهات الحكومية والأهلية والجمهور الخارجي الذي يتعامل مع إدارة التعليم .
وأوضح أن الورشة تتضمن عددًا من المحاور، كالتعامل الاتصالي الأمثل وفق دليل الحوكمة، وصناعة المواد والمنتجات الاتصالية، وعرض تجربة ميدانية لتعليم الخرج عن الأستديو التعليمي.
كما ستناقش الورشة توحيد عمل الاتصال المؤسسي في إدارات التعليم "السياسات، والخطط، والإجراءات".