"تعليم الرياض" تنظم ورشة عمل "الاتصال المؤسسي.. واقع وتجارب"

وأوضح أن الورشة تتضمن عددًا من المحاور، كالتعامل الاتصالي الأمثل وفق دليل الحوكمة، وصناعة المواد والمنتجات الاتصالية، وعرض تجربة ميدانية لتعليم الخرج عن الأستديو التعليمي.