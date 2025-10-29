مطار الملك خالد الدولي ينافس في قائمة أفضل 100 مطار حول العالم لعام 2026

أطلق مطار الملك خالد الدولي حملةً لتعزيز منافسة مطار العاصمة في قائمة سكاي تراكس لأفضل 100 مطار حول العالم لعام 2026، وذلك بعد تحقيقه في عام 2025 المركز الرابع والعشرين عالميًا، بصفته أول مطار سعودي يصل إلى هذا التصنيف المتقدم.
وتأتي الحملة ضمن جهود مطارات الرياض المشغل لمطار الملك خالد الدولي لمواصلة مسيرة الإنجازات التي عززت مكانة مطار العاصمة بين نخبة مطارات العالم، وانطلاقًا من التزامها بالإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران ضمن رؤية المملكة 2030، نحو ترسيخ موقع المملكة مركزًا عالميًا للطيران والخدمات اللوجستية.
وحقق المطار في تصنيفات سكاي تراكس 2025 عددًا من المراكز الريادية، أبرزها المركز الأول في فئة أفضل موظفي المطارات على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الثالث عالميًا في فئة أفضل صالة سفر جديدة عن صالة السفر الدولية رقم (1)، إلى جانب المركز الرابع في كلٍّ من فئتي أفضل مطار في الشرق الأوسط وأفضل مطار عالمي ضمن فئة 30 – 40 مليون مسافر سنويًا.
وتُعد سكاي تراكس منظمةً دولية مقرها المملكة المتحدة، متخصصة في تقييم جودة الخدمات وتجربة السفر في المطارات وشركات الطيران حول العالم، وتصدر سنويًا تصنيفات تعتمد على استطلاعات رأي ملايين المسافرين لتحديد أفضل الوجهات الجوية .
وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز تنافسية مطار العاصمة ورفع جودة تجربة السفر، نفّذت مطارات الرياض خلال العام الجاري عددًا من المشاريع والمبادرات التطويرية التي أسهمت في تحسين العمليات التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يعكس التزامها المستمر بالتميّز والجودة.
يُذكر أن مطار الملك خالد الدولي واصل خلال عام 2025 تحقيق إنجازات نوعية، من أبرزها حصوله على المركز الأول عالميًا في الالتزام بمواعيد الرحلات لشهري مارس وأبريل، إضافة إلى شهر يونيو، وفق تقارير منظمة Cirium المتخصصة في تحليلات الطيران، كما أصبح أول مطار في المملكة يحصل على مستوى التحوّل من شهادة الاعتماد الكربوني الصادرة عن مجلس المطارات الدولي (ACI).