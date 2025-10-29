مطار الملك خالد الدولي ينافس في قائمة أفضل 100 مطار حول العالم لعام 2026

وحقق المطار في تصنيفات سكاي تراكس 2025 عددًا من المراكز الريادية، أبرزها المركز الأول في فئة أفضل موظفي المطارات على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الثالث عالميًا في فئة أفضل صالة سفر جديدة عن صالة السفر الدولية رقم (1)، إلى جانب المركز الرابع في كلٍّ من فئتي أفضل مطار في الشرق الأوسط وأفضل مطار عالمي ضمن فئة 30 – 40 مليون مسافر سنويًا.