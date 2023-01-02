"شؤون الحرمين" توزّع المظلات على المعتمرين والزوار والعاملين بالمسجد الحرام

وأكد مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية عادل الجهني أنَّ الإدارة لتنسيق الأعمال التطوعية حرصت في الاستعداد منذ وقت مبكر لتوفير المظلات أثناء هطول الأمطار وستر المطر وتوزيعها على المعتمرين في صحن المطاف لوقايتهم لأداء مناسك العمرة بكل يسر وراحة، وتوزيعها للعاملين في خدمة قاصدي المسجد الحرام وتوفير كافة الخدمات الخيرية والتطوعية التي تعين قاصدي المسجد الحرام والسعي لتلبية احتياجاتهم في ميدان المسجد الحرام.