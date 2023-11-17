بحضور وزير الشؤون الإسلامية.. إقامة ملتقى الجمعيات الدعوية بمحافظة الأحساء

ونوّه إلى ما شاهده من خلال العرض المرئي لأنشطة الجمعيات، موضحًا أن هذه الأنشطة والبرامج تحاكي امتزاج العلماء بأبنائهم وإخوانهم من أبناء هذا الوطن الغالي؛ من خلال تعليمهم، وتوجيههم بما يجب عليهم تجاه وطنهم وولاة أمرهم، وضرورة السمع والطاعة لهم، مبيّنًا أن هذا العمل يُعدّ من أهم الأعمال الخيرية التي ينبغي على الجميع أن يعمل بها ليعمّ الخير، ويستمر ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على هذا الوطن من نعمة الأمن والأمان والاستقرار.