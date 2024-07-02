بعد تسخير كل القدرات.. المنظمة العالمية تثمّن دور "الأرصاد" في إنجاح موسم الحج

وقدمت اللجنة خلال الاجتماع شكرها للمملكة -ممثلة في المركز الوطني للأرصاد- على أعماله في موسم حج هذا العام؛ مشيدة بالدور الكبير والجهود الملموسة على المستوى الإعلامي والتوعوي، وما سخرته من قدرات وخبرات كبيرة في هذا المجال.