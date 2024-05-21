دور فاعل للشركة السعودية لشراء الطاقة للاستفادة من الموارد الطبيعية

تلعب الشركة السعودية لشراء الطاقة دورًا مهمًا لتحقيق أهداف رؤية 2030، فالإصلاحات التي تقودها المملكة لا تتركز على النظام الاقتصادي فقط، فثمّة جهود للاستفادة من الطاقة المتجددة أو الخضراء المستخرجة من المصادر الطبيعية كالرياح والشمس، فالمملكة وإن كانت أحد أبرز اللاعبين في سوق النفط العالمي، إلا أن هناك برامج وخطوات واضحة نحو الطاقة النظيفة.